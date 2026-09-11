Расписание матчей КХЛ на 11 сентября 2026 года

Сегодня, 11 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 сентября 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Торпедо»;

19:00. «Ак Барс» – «Металлург» Мг;

19:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»;

19:30. ЦСКА – «Адмирал».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».