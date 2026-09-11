Расписание матчей ВХЛ на 11 сентября 2026 года

Сегодня, 11 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Молот» – «Динамо» СПб;

17:00. «Торос» – «Звезда»;

17:30. «Ижсталь» – «Химик»;

17:30. «Кристалл» – «Нефтяник»;

19:00. «Дизель» – «Барс».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.