Сегодня, 11 сентября, пройдут четыре матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня МХЛ.

Расписание матчей МХЛ на 11 сентября 2026 года (время московское):

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Крылья Советов»;

19:00. «СКА-1946» – «Тайфун»;

19:00. МХК «Динамо» СПб – «Сахалинские Акулы»;

19:00. «Красная Машина Атлант» – «Красная Машина Юниор».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.