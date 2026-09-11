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Ак Барс — Металлург: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 11 сентября 2026

«Ак Барс» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 11 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды на старте сезона ни разу не проиграли. У «Ак Барса» три победы подряд, у «Металлурга» — две.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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