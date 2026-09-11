«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 11 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды на старте сезона ни разу не проиграли. У «Ак Барса» три победы подряд, у «Металлурга» — две.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей.