«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 11 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5) 1:1 Исхаков – 05:38 (4x5) 2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5) 2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5) 2:3 Исхаков – 65:00
Команды на старте сезона ни разу не проиграли. У «Ак Барса» три победы подряд, у «Металлурга» — две.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
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