ЦСКА — «Адмирал»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА примет дальневосточный «Адмирал». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет тематический канал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды на старте сезона провели две встречи, где одержали одну победу и потерпели одно поражение каждая.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.