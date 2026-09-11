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ЦСКА — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 19:30 мск

ЦСКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА примет дальневосточный «Адмирал». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

Команды на старте сезона провели две встречи, где одержали одну победу и потерпели одно поражение каждая.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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