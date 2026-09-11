ЦСКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА принимает дальневосточный «Адмирал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4) 1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5) 1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5) 2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5) 2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4) 2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)
Команды на старте сезона провели две встречи, где одержали одну победу и потерпели одно поражение каждая.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2026
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
05:33
-
04:39
-
03:57
-
01:09
- 23 сентября 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:06
-
22:45
-
22:31
-
22:10
-
21:49
-
21:30
-
21:11
-
20:50
-
20:29