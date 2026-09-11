ЦСКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА принимает дальневосточный «Адмирал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды на старте сезона провели две встречи, где одержали одну победу и потерпели одно поражение каждая.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».