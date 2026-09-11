«Вегас» продлил контракт с 23-летним форвардом на общую сумму $ 20,4 млн

«Вегас Голден Найтс» продлил контракт с форвардом Брэйденом Боуманом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на шесть лет и вступит в силу в сезоне-2027/2028. Кэпхит соглашения составит $ 3,4 млн. Сезон-2026/2027 станет для игрока заключительным по двухлетнему контракту новичка.

В прошлом сезоне Боуман дебютировал в НХЛ – 54 матча в регулярном чемпионате за «Вегас» и 26 (8+18) очков при показателе полезности «-16» (второй худший показатель в команде). Также он сыграл один матч в плей-офф. В АХЛ за «Хендерсон» у Брэйдена 26 (12+14) очков в 20 играх при показателе полезности «+12».