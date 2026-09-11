«Качество льда было безобразным. Это стыдно». Ларионов — после поражения СКА от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Спартака» (1:3) раскритиковал качество льда на домашней арене красно-белых.

«Без комментариев по этому. Абсолютно. Качество льда было безобразным. Это стыдно. Надеюсь, с этим будет что-то сделано», — приводит слова Ларионова «РИА Новости Спорт».

Напомним, СКА после поражения прервал победную серию из трёх матчей. Следующий матч СКА проведёт 12 сентября, когда встретится в гостях с «Сочи».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.