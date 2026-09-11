Дмитрий Квартальнов оценил игру «Локомотива» без Каюмова и Берёзкина

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победном матче с «Северсталью» (2:1 ОТ), в котором не играли нападающие Максим Берёзкин и Артур Каюмов.

— Тяжёлая игра, непростая. «Северсталь» — интересная команда, трудно было найти ключи. Парни проявили характер, забили важный гол. Сегодня почему-то много теряли шайбу, в средней зоне. Здорово, что победили. Такие игры тоже нужны.

— Перешли на три звена в концовке и убрали молодых игроков. Причина в счёте или сигнал, что они не до конца попали в игру?

— Мальчишкам тяжело – играют каждый матч пока что. Они стараются, в желании не откажешь, но нужен опыт, это д