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Дмитрий Квартальнов оценил игру «Локомотива» без Каюмова и Берёзкина

Дмитрий Квартальнов оценил игру «Локомотива» без Каюмова и Берёзкина
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победном матче с «Северсталью» (2:1 ОТ), в котором не играли нападающие Максим Берёзкин и Артур Каюмов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ян (Рейнгардт, Буренов) – 22:13 (5x5)     1:1 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 55:58 (5x4)     2:1 Сурин (Иванов) – 62:54 (3x3)    

— Тяжёлая игра, непростая. «Северсталь» — интересная команда, трудно было найти ключи. Парни проявили характер, забили важный гол. Сегодня почему-то много теряли шайбу, в средней зоне. Здорово, что победили. Такие игры тоже нужны.

— Перешли на три звена в концовке и убрали молодых игроков. Причина в счёте или сигнал, что они не до конца попали в игру?
— Мальчишкам тяжело – играют каждый матч пока что. Они стараются, в желании не откажешь, но нужен опыт, это д