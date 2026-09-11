Канадский форвард «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио прибыл в Уфу

Новичок «Салавата Юлаева» канадский нападающий Мэттью Маджио прибыл в Уфу, сообщает пресс-служба команды.

Фото: «Салават Юлаев»

Фото: «Салават Юлаев»

Напомним, Маджио подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» 25 августа 2026 года. Маджио в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ. На счету нападающего 12 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 63 проведённых матчах. В лиге в общей сложности он записал на свой счёт 81 (35+46) очко в 187 играх. Отметим, что он оказался вне состава команды в концовке регулярного чемпионата и в двух встречах плей-офф.

Ранее форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался о бывшем главном тренере уфимского клуба Томи Лямся и нынешнем наставнике Викторе Козлове.