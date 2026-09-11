«Нравится, что в КХЛ постоянно что-то придумывают». Захаркин — о предматчевых буллитах

Советник генерального директора СКА, заслуженный тренер России Игорь Захаркин оценил предложение президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

«Всё новое всегда кажется странным. Может быть, это и будет интересным, но пока это всё спорно. Хоккеисты всегда готовятся к состязанию: первое вбрасывание, первая смена, и посмотрите, сколько много эмоций вокруг этого действа. Но мне нравится, что в КХЛ постоянно что-то придумывают, ищут какие-то новые формы», — приводит слова Захаркина ТАСС.

В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.