Игрок «Спартака» Беляев: буллиты, цирковые номера, без вопросов, будем делать, если скажут

Нападающий «Спартака» Александр Беляев иронично отреагировал на идею КХЛ исполнять серию буллитов до начала матча.

— Как вам инициатива КХЛ со следующего сезона проводить серию буллитов до начала игры?

— Я не знаю. Наша задача — выходить играть в хоккей. Что придумают, то и будем выполнять. Буллиты, кувырки, цирковые номера… без вопросов, будем делать, если скажут, — приводит слова Беляева «Матч ТВ».

Президент КХЛ Алексей Морозов ранее рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.