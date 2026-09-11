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Игрок «Спартака» Беляев: буллиты, цирковые номера, без вопросов, будем делать, если скажут

Игрок «Спартака» Беляев: буллиты, цирковые номера, без вопросов, будем делать, если скажут
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Нападающий «Спартака» Александр Беляев иронично отреагировал на идею КХЛ исполнять серию буллитов до начала матча.

— Как вам инициатива КХЛ со следующего сезона проводить серию буллитов до начала игры?
— Я не знаю. Наша задача — выходить играть в хоккей. Что придумают, то и будем выполнять. Буллиты, кувырки, цирковые номера… без вопросов, будем делать, если скажут, — приводит слова Беляева «Матч ТВ».

Президент КХЛ Алексей Морозов ранее рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.

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