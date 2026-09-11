«Это только обсуждение, а не принятие решения». Каменский — о буллитах до матчей КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, почему КХЛ обсуждает проведение серий буллитов до матчей.

– Это только обсуждение, это не принятие решения. Мы смотрим, работаем над тем, как улучшить игру, как больше зрелищность сделать. Поэтому каждый вносит свои предложения. А обсуждаться это всё будет с командами, с руководителями клубов.

– Как это может сделать игру зрелищнее?

– Это надо смотреть и обсуждать с клубами. В принципе, если это будет на плюс работать и болельщикам, и зрителям, и командам, почему нет? Почему не попробовать? Мы же в любое время можем попробовать, можем отменить. Есть для этого и предсезонные игры, поэтому каждый вносит своё предложение.

– Вы как бывший хоккеист не считаете абсурдным определять возможного победителя до матча?

– Надо что-то пробовать. Почему нет? Мы же его не вводим по принципу – сказал и сделал. Мы же будем это обсуждать и смотреть. Реакцию клубов, реакцию игроков, реакцию всех. Если все примут решение, то я думаю, что это будет на пользу только. Буллиты – это всегда интересно. Просто нужно посоветоваться со всеми.

– Если болельщики любят буллиты, то почему их сократили с пяти до трёх бросков?

– По согласованию с клубами, чтобы матч не затягивать. Обычно матч идёт два часа, и уже под конец народ устаёт. Если меньше буллитов, то цена каждого буллита возрастает, — цитирует Каменского «Спорт день за днём».