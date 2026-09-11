Кныжов: условия в СКА точно лучше, чем в некоторых клубах НХЛ

Защитник СКА Николай Кныжов высказался про условия для хоккеистов в санкт-петербургском клубе.

— Вы семь лет провели в Северной Америке, где команды часто играют по два дня подряд. Подсказывали ребятам, как нужно правильно восстанавливаться?

— Да нет, тут некому подсказывать. Все ребята — профессионалы, которые уже сталкивались с подобными вещами. Восстановление всегда одинаковое, разницы в этом плане между Америкой и Россией никакой нет. Условия, которые нам предоставляются в СКА, одни из лучших, которые я когда-либо видел.

— Условия в СКА лучше, чем в клубах НХЛ?

— Скажем так, они точно лучше, чем в некоторых клубах НХЛ. Но, конечно, тут многое зависит от организации. В Америке есть клубы, где меньше денег. Соответственно, там и условия будут хуже. Поэтому трудно сравнивать со всей лигой. Но я думаю, что условия в СКА точно лучше, чем в большинстве команд НХЛ.

— Лучше, чем в «Сан-Хосе Шаркс», в системе которого вы выступали несколько лет?

— Определённо, — заявил Кныжов.