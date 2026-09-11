Голкипер Просветов рассказал о конкуренции с Серебряковым в «Авангарде»

Вратарь омского «Авангарда» Иван Просветов рассказал о распределении игрового времени вратарей в команде и готовности ждать своего шанса.

— Есть ли понимание, как будете делить игровое время с Никитой Серебряковым в ближайших матчах? Тебя устраивает нынешняя ситуация или всё-таки хочется доказать, что ты достоин быть первым номером?

— Определённое понимание есть, но всё будет решать тренерский штаб. Я готов играть, если это будет нужно команде. Если нет — буду ждать следующей игры и следующего шанса. Мне важен командный результат, — приводит слова Просветова «Советский спорт».

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Металлургом» 13 сентября в Омске.