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Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала — 2026 пройдёт в Москве

Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала — 2026 пройдёт в Москве
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала в 2026 году пройдёт в Москве с участием Беларуси и Казахстана.

«Мы планируем провести Кубок Первого канала в Москве. Исполняется 80 лет отечественному хоккею — первая игра была сыграна на стадионе «Динамо» 22 декабря. Мы планируем провести турнир в Москве, на «ВТБ Арене». Приглашаем все команды на наш международный турнир.

Из участников точно будут сборные Беларуси и Казахстана. Будет формат 3×3, детские турниры, мастер-классы, медийные и развлекательные мероприятия. Будет неделя хоккея в Москве», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

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