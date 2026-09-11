Кирилл Фастовский: «Локомотив» — это просто «красная машина»

Хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что у «Локомотива» есть возможность выиграть Кубок Гагарина третий год подряд.

— То, что Александр Радулов на старте своего очередного сезона уже показывает такой хоккей, это никого не удивляет?

— Эта стабильность, которую Александр демонстрирует уже несколько последних лет, вызывает только восторженные отклики. И, конечно же, приятно, что этот большой мастер продолжает играть на таком высоком уровне. Команда «Локомотив» столько лет держит эту марку и насколько она выучена, что это просто «красная машина».

— «Локомотив» и в этом сезоне будет тяжело остановить?

— В прошлом сезоне «Авангард» их реально мог остановить. Мы же помним невероятное спасение Ярославля, и это же хоккей, здесь может быть всё что угодно. Но то, что «Локомотив» уже который сезон в числе фаворитов, сомнений нет. Есть возможность выиграть третий раз подряд кубок, они всегда наверху и претендуют на самые высокие места.

Я считаю, что фавориты — это первая восьмёрка команд, которая образуется после первого круга плей-офф. Считаю, что ЦСКА здорово усилился и Игорь Валерьевич [Никитин] делает хорошую команду. Можно отметить и СКА, и московское «Динамо». Также со счетов нельзя сбрасывать «Спартак» и очень любопытно, как будет выглядеть «Трактор». И посмотрите, насколько результативно играет «Барыс». Мне кажется, и «Сибирь» по потенциалу вполне может попасть в эту восьмёрку. Так что посмотрим, что будет дальше. До плей-офф ещё далеко, и в него тоже ещё надо попасть. Бывают всякие непредсказуемые штормы в течение сезона, и посмотрим, как команды их будут преодолевать, — цитирует Фастовского «РБ Спорт».