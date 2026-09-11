Роман Ротенберг предложил провести матч между сборными России по футболу и хоккею

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг готов организовать товарищеские матчи между национальными командами России по футболу и хоккею.

— Сейчас многие говорят, что сборной России по футболу трудно находить соперников для товарищеских матчей. Готовы ли вы организовать товарищеский матч между сборной хоккеистов и футболистов?

— В СССР так и играли. Всеволод Бобров — пример. Если мы, хоккеисты, сыграем в футбол с футболистами, конечно, нам будет тяжело. Но если мы потом пригласим футболистов сыграть в хоккей, то возникает вопрос катания и владения коньком, а это ещё сложнее.

Это интересный вопрос. Надо сделать такой товарищеский матч. В советское время все играли и в футбол, и в хоккей. Это точно можно организовать. Давайте совместно с РФС и ФХР проработаем этот вопрос, чтобы наши сборные сыграли между собой. Найдём время и сыграем в футбол, в хоккей. А у кого больше шансов — игра покажет, — цитирует Ротенберга Sport24.