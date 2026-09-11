Ларионов — про общение с отцом: про СКА или хоккей дома вообще не говорим

Форвард СКА Игорь Ларионов-младший заявил, что бывают дни, когда он видит отца только на ледовой арене, а дома они о хоккее не разговаривают.

— На пресс‑конференции, когда у главного тренера СКА спрашивали о вас, было заметно, что он рассуждает именно как тренер об игроке, а не как отец о сыне. Как вы сами разделяете эти отношения?

— Конечно, мы их разделяем. Понятно, если бы мне было 16 лет и я жил дома с отцом, ситуация была бы другой.

Но у меня своя жизнь, у меня жена. Это не так, что я каждый день прихожу к нему домой. Бывают дни, когда я вообще вижу отца только на арене.

Поэтому, когда слышу какие‑то разговоры на тему наших отношений, мне иногда даже смешно. У нас вообще есть правило: дома о команде мы не разговариваем. На арене он тренер, я игрок. А дома — только семейные вещи. Там можно спросить меня о семье, о собаке, поговорить о футболе, о баскетболе.

Слова «СКА» или «хоккей» у нас дома — просто ноль. Мы об этом вообще не говорим.

Поэтому на арене это действительно отношения игрока и тренера. И я думаю, что отец и с другими игроками за пределами арены не разговаривает постоянно о хоккее, — цитирует Ларионова «Матч ТВ».