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Бывший тренер сборной России Белов предложил вернуть трёхочковую систему в КХЛ

Бывший тренер сборной России Белов предложил вернуть трёхочковую систему в КХЛ
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов выступил с предложением о возвращении трёхочковой системы в КХЛ.

«Илья Воробьёв уже говорил, что в КХЛ нужно вернуть трёхочковую систему. И, мне кажется, в этом что-то есть. Чистая победа и победа в серии буллитов — это не одно и то же. Я считаю, что команды, конечно, подравняли за счёт введения пола и потолка зарплат, но лиге нужно дальше двигаться в этом направлении. Как вариант, лига могла бы вернуть трёхочковую систему. На мой взгляд, она более справедливая», — приводит слова Белова «Сила спорта».

Ранее нападающий «Спартака» Александр Беляев иронично отреагировал на идею КХЛ исполнять серию буллитов до начала матча.

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