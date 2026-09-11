Роман Ротенберг оценил идею с возможным проведением буллитной серии перед матчами КХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг оценил предложение президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

«Буллиты можно пробивать и до, и во время, и после основного времени матчей — этому ничто не мешает. Их могут бить те ребята, которые не участвуют в матчах, во время перерыва. Во всём мире ищут наиболее привлекательные решения для спорта, как это привлечёт аудиторию. Нам надо искать решения, как расширить нашу аудиторию, чтобы все хотели ходить на матчи, в хоккейные школы и заниматься спортом.

Любые такие идеи расширят нашу географию. Наша главная задача, чтобы наши дети не сидели в телефонах, и такие мероприятия специально делаются для того, чтобы мы все думали, как нам вовлечь детей в баскетбол, хоккей, дзюдо, футбол, волейбол и другие виды спорта. Я за то, чтобы нашим детям было всё интересно», — цитирует Ротенберга ТАСС.