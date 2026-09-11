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«Салават Юлаев» расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым

«Салават Юлаев» расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что уфимский клуб по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым.

Коновалов присоединился к уфимскому клубу в ноябре 2025 года. На его счету девять матчей, 86,2% отражённых бросков в регулярном чемпионате и 97% — в плей-офф. Всего в КХЛ 27-летний голкипер провёл 248 матчей, в которых показал коэффициент надёжности 2,29 с 91,6% отражённых бросков. На счету Коновалова 22 матча на «ноль».

В своей карьере хоккеист выступал за «Рязань», «Локомотив», «Бейкерсфилд Кондорс», «Динамо» Москва, «Адмирал».

Ранее новичок «Салавата Юлаева» канадский нападающий Мэттью Маджио прибыл в Уфу.

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