«Подумал, что это шутка». Главный тренер «Нефтехимика» Гришин — о переносе серии буллитов

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что изначально воспринял идею о переносе серий буллитов в матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги как шутку.

«Я пока не могу нормально это оценить, как может матч начинаться с серии буллитов. По-моему, это не очень хорошая идея. Вообще, буллиты служат для того, чтобы поделить очки, как всегда и было. Начинать с конца — не очень хорошая идея, я подумал, что это шутка.

Пока положительно оценить это сложно. Матч должен начинаться как матч, надо проанализировать, что это даст. Получается, одна команда будет бескомпромиссно бороться, чтобы выиграть, а вторая будет балл сохранять, и овертайм может оказаться неинтересным. С другой стороны, та команда, выигравшая по буллитам, будет рисковать, чтобы закончить в основное время либо после овертайма», — приводит слова Гришина ТАСС.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.