Форвард «Шанхайских Драконов» Смит: слышал про Россию разное из-за политической ситуации

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дживани Смит поделился своими впечатлениями от России после перехода в клуб и признался, что до приезда слышал о стране противоречивые мнения.

«Счастлив тому, что оказался в России. Слышал о вашей стране разное – отчасти из-за нынешней политической ситуации. Мнения в Америке делятся 50 на 50. Мои русские друзья и те, кто уже бывал в России, говорили, что это потрясающая страна. Согласен, здесь просто замечательно. Мне очень понравился Санкт-Петербург. Погулял по городу – безумно красиво. Думаю, мне повезло попасть именно в этот город.

Мой брат тоже говорил, что здесь здорово. Мне нравится, что в России очень популярен хоккей. Хочу получать удовольствие от игры здесь, но при этом про самоотдачу забывать не буду. С удовольствием привёз бы семью в Россию на игры, но думаю, что им будет трудно сюда добраться. Немного уже знаю русский язык. Хотел бы в будущем чуть подтянуть знания.

Что касается меня, то я довольно разносторонний человек. Готов к командировкам. Мне хотелось бы погрузиться в разные культуры и узнать о них побольше. Думаю, смогу успешно адаптироваться в России. А ещё с удовольствием съезжу в Китай, если «Шанхай» устроит выездные игры. Я подписался с этим клубом, чтобы сыграть в Китае», – приводит слова Смита Sports.ru.