Игрок «Салавата Юлаева» Алалыкин: адреналин от хоккея можно сравнить с экзаменами

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин заявил, что хоккейный адреналин можно сравнить с экзаменами во время учёбы.

– Хоккейный адреналин можно сравнить с чем-то другим из обычной жизни?

– Смотря какой адреналин ты получил. Очень многое зависит от того, положительные или отрицательные эмоции ты испытываешь. Если забросил шайбу – одно, если ошибся и где-то подвёл команду – другое. Эмоциональные качели в нашем виде спорта неизменно присутствуют. И выплеск эмоций очень по-разному происходит.

С чем можно сравнить это состояние? С экзаменами в школе и институте можно сравнить. Возможно, ещё с чем-то экстремальным было бы правильно сравнить, но, например, с парашютом я никогда не прыгал.

– По контракту у игроков НХЛ есть запрет на экстремальные виды спорта, включая катание на горных лыжах и сноуборде. В вашем контракте с «Салаватом» есть какие-то подобные запреты?

– Это все такие базовые вещи, за которые ты сам несёшь ответственность. Понятно, что лучше этого не делать, избегать травм и опасных ситуаций. Каждый профессиональный спортсмен это понимает, потому что при несчастном случае ты просто подведёшь свою команду.

По мне, будет неправильно во время сезона кататься на лыжах или на мотоцикле. Это опасно, ты никогда не знаешь, что может произойти, – приводит слова Алалыкина «Советский спорт».