«Не хотел уходить из «Сибири». Нападающий Илья Федотов — о помещении в список отказов

Нападающий Илья Федотов высказался о том, что «Сибирь» поместила его в список отказов, а также прокомментировал слухи вокруг этой ситуации. Форвард отметил, что никогда не хотел покинуть команду, и выразил благодарность клубу.

«Давно хотел написать пару слов о себе. За последние годы вокруг меня было много разных историй, слухов и выводов со стороны. Где-то что-то было совсем не так, где-то люди просто додумывали. Не хочу сейчас никого обвинять или с кем-то спорить. Всё, что было, уже прошло.

Просто хочу сказать одну вещь: у меня никогда не было плохих отношений с партнёрами, тренерами или руководством клубов. Да, команд за последние годы было много, но иногда хоккейная жизнь просто так складывается. Сейчас, например, пишут, что в «Сибири» меня якобы не устраивала моя роль и что я не хотел там играть. Такого не было вообще.

Я ни с кем об этом не разговаривал. В Новосибирске у меня были нормальные отношения и с ребятами, и с тренерами, и с менеджментом. Поэтому когда читаешь такие вещи, иногда реально не понимаешь, откуда это берётся. Наверное, когда часто меняешь команды, людям проще самим придумать причину: что у тебя тяжёлый характер, что ты чем-то недоволен или ещё что-то. Но не всегда всё так.

Я просто хочу играть в хоккей, помогать команде и делать свою работу. Ни на кого зла не держу. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Жизнь хоккеиста иногда вот такая. Идём дальше.

Хочу немного объяснить ситуацию с «Сибирью». Сейчас всё находится в достаточно подвешенном состоянии, и я вижу много вопросов о том, что произошло и что будет дальше. Первое, что для меня важно сказать: я не хотел уходить из «Сибири». Наоборот, я рассматривал Новосибирск как место, с которым хотел бы связать свою карьеру надолго. М