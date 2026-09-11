Ларкин высказался о своём будущем в «Детройте» и рассказал об общении с руководством клуба

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался относительно своего будущего в клубе и заявил, что находится в постоянных переговорах с руководством команды. Форвард также отметил, что будет находиться в тренировочном лагере вместе с партнёрами.

«За последние пару недель мы с руководством «Ред Уингз» провели несколько обстоятельных бесед. Я оценил эти переговоры и буду находиться в тренировочном лагере со своими товарищами по команде.

Когда будет назначено новое руководство, мы продолжим разговоры о направлении развития команды. Мы сохраним эти беседы в тайне, и я сосредоточусь на предстоящем сезоне и на парнях, собравшихся в этом зале», — приводит слова Ларкина пресс-служба «Детройта» в социальной сети Х.

Напомним, ранее 29-летний форвард запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз». Он выступает за «Ред Уингз» уже 11 лет. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.