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Ларкин высказался о своём будущем в «Детройте» и рассказал об общении с руководством клуба

Ларкин высказался о своём будущем в «Детройте» и рассказал об общении с руководством клуба
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался относительно своего будущего в клубе и заявил, что находится в постоянных переговорах с руководством команды. Форвард также отметил, что будет находиться в тренировочном лагере вместе с партнёрами.

«За последние пару недель мы с руководством «Ред Уингз» провели несколько обстоятельных бесед. Я оценил эти переговоры и буду находиться в тренировочном лагере со своими товарищами по команде.

Когда будет назначено новое руководство, мы продолжим разговоры о направлении развития команды. Мы сохраним эти беседы в тайне, и я сосредоточусь на предстоящем сезоне и на парнях, собравшихся в этом зале», — приводит слова Ларкина пресс-служба «Детройта» в социальной сети Х.

Напомним, ранее 29-летний форвард запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз». Он выступает за «Ред Уингз» уже 11 лет. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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