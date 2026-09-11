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В «Детройте» высказались о ходе переговоров с нападающим Диланом Ларкиным

В «Детройте» высказались о ходе переговоров с нападающим Диланом Ларкиным
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В «Детройт Ред Уингз» высказались о прибытии нападающего команды Дилана Ларкина в тренировочный лагерь, а также прокомментировали переговоры с хоккеистом об обмене.

«Мы с нетерпением ждём встречи с Диланом и остальными его товарищами по команде на «Литтл Сизарс-арене», где начнётся тренировочный лагерь по подготовке к предстоящему сезону.

Что касается просьбы Ларкина об обмене. У Дилана есть контракт с «Детройт Ред Уингз». Любые разговоры о его будущем с клубом будут вестись в частном порядке, когда будет назначен новый руководитель хоккейных операций. Поэтому мы не будем больше комментировать этот вопрос.

Отметим, что «Ред Уингз» начнут сезон-2026/2027 без назначенного капитана. Любые дальнейшие обсуждения или решения по этой теме будут приняты после того, как будет сформировано новое руководство хоккейными операциями», — говорится в заявлении «Детройта» в социальной сети Х.

Напомним, ранее 29-летний форвард запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз». Он выступает за «Ред Уингз» уже 11 лет. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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