34-летний защитник Йон Клингберг завершил карьеру хоккеиста

Шведский защитник Йон Клингберг завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ в социальной сети Х.

Последним клубом хоккеиста был «Сан-Хосе Шаркс». В сезоне-2025/2026 он провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на его счету 700 игр в регулярках НХЛ и 443 очка — 92 гола и 351 ассист. В плей-офф швед сыграл 82 матча, забросил девять шайб и сделал 34 передачи.

Клингберг также выступал за «Даллас Старз», «Анахайм Дакс», «Миннесоту Уайлд», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Йон был выбран «Далласом» в пятом раунде под общим 131-м номером на драфте НХЛ 2010 года.