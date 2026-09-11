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«Локомотив» подписал пробный контракт с нападающим Данилом Романцевым

«Локомотив» подписал пробный контракт с нападающим Данилом Романцевым
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«Локомотив» заключил пробный контракт с нападающим Данилом Романцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Романцев является воспитанником ярославского хоккея, за нашу команду будет выступать под номером 81. Рады вновь приветствовать Данила в родном клубе», — говорится в сообщении «Локомотива».

33-летний Романцев последние пять сезонов выступал за «Автомобилист». В его активе 320 матчей за клуб из Екатеринбурга и 84 (35+49) очка. Всего Данил провёл в Континентальной хоккейной лиге 618 игр, в которых отметился 75 заброшенными шайбами и 79 результативными передачами при показателе полезности «-49».

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