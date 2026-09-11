В Красногорске открыли памятник легендарному нападающему ЦСКА Владимиру Петрову

Сегодня, 11 сентября, в Красногорске состоялась торжественная церемония открытия памятника легендарному нападающему ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира Владимиру Петрову. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Памятник был установлен на территории Академии хоккея имени Петрова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. В церемонии также приняли участие почётный президент ХК ЦСКА Борис Михайлов и член наблюдательного совета клуба Сергей Фёдоров, президент ФХР Владислав Третьяк и сын Владимира Петрова, президент Фонда общественной благодарности и помощи ветеранам отечественного хоккея Максим Петров.

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Также среди участников церемонии были президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович, спортивный директор клуба Денис Денисов, начальник скаутской службы Алексей Трощинский, советник президента Константин Корнеев и тренер по развитию игроков Сергей Андронов.

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА