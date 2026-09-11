Инсайдер НХЛ Лебрюн — о новом контракте Кучерова: удивляет, что процесс так затянулся

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн высказался о ситуации с новым контрактом российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. 1 июля 33-летний форвард получил право продлить договор с командой. Следующий сезон станет для россиянина последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.

«Все стороны, участвующие в переговорах, хранят молчание. Учитывая, сколько внимания уделяется ситуации с Куинном Хьюзом, довольно странно, что так мало говорят о действующем обладателе «Харт Трофи». Агент Кучерова Дэн Мильштейн обычно охотно делится новостями, но в данном случае с самого начала переговоров он твёрдо стоит на том, что не будет давать никаких комментариев – ни в интервью, ни в частных беседах. Он ещё раз лично подтвердил это во вторник.

Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен БрисБуа также отказался от комментариев. Он в принципе никогда не обсуждает детали переговоров, пока они находятся в активной фазе. Таким образом, на данный момент известно лишь то, что Кучеров всё ещё не продлил соглашение. Неясно, насколько сильно на ход переговоров влияет дата 16 сентября и вступление в силу условий нового коллективного соглашения (максимальный срок контракта будет сокращён с восьми до семи лет. – Прим. «Чемпионата»).

Кучерову 33 года, новый контракт вступит в силу, когда ему будет уже 34. Так что соглашение на восемь лет может не иметь особого смысла – ра