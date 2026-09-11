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42-летний Скачков перешёл в «Харомсеки Адьюшок» и проведёт восьмой сезон в Румынии

42-летний Скачков перешёл в «Харомсеки Адьюшок» и проведёт восьмой сезон в Румынии
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Румынский клуб «Харомсеки Адьюшок» объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Скачковым. 42-летний россиянин выступает в Румынии с 2019 года, следующий сезон станет для него восьмым в стране. Он также получил гражданство и играет за сборную Румынии.

Кроме того, весной и летом Скачков во второй раз выступил в лиге Австралии и стал чемпионом страны. Он набрал 84 (40+44) очка в 24 играх в регулярном чемпионате за «Ньюкасл Норт Старз» и разделил звание лучшего бомбардира с одноклубником Сантери Хааралой. В двух играх в плей-офф Евгений набрал 3 (2+1) очка.

В составе «Харомсеки» есть ещё три россиянина – 37-летний защитник Тимур Расулов, который также имеет гражданство Румынии, 42-летний форвард Сергей Пайор и 21-летний нападающий Даниэль Куляш.

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Новости. Хоккей
  • 11 сентября 2026
  • 19:54