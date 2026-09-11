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«Будет много эмоций». Защитник минского «Динамо» Смит — об игре с московским «Динамо»

«Будет много эмоций». Защитник минского «Динамо» Смит — об игре с московским «Динамо»
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит поделился своими ожиданиями от предстоящих выездных матчей. Белорусский клуб проведёт две игры в гостях с московским «Динамо» и тольяттинской «Ладой».

«Мы хотели бы иметь две победы, но я чувствую, что атмосфера и настроение по-прежнему хорошие. Тренировка была хорошей, темп был хорошим. Мы с нетерпением ждём игры на выезде, чтобы попытаться одержать победы.

Матч в Питере? (Игра с бело-голубыми пройдёт в Санкт-Петербурге из-за Спартакиады. — Прим. «Чемпионата») Будет много эмоций. Это принципиальная игра. «Динамо» Москва – хорошая команда. И мы тоже. Это должна быть хорошая игра с эмоциями, будет много интенсивности. Мы с нетерпением ждём этого», — приводит слова Смита пресс-служба «Динамо» Минск.

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