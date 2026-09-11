«Торпедо» разгромило «Ладу» в гостях, у тольяттинцев четвёртое поражение подряд

Сегодня, 11 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий «Лады» Райли Савчук забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Торпедо» Михаил Воробьёв сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Виктор Фёдоров вывел нижегородцев вперёд. На 35-й минуте форвард Даниил Сероух забросил третью шайбу гостей. На 39-й минуте защитник Бобби Нарделла забил четвёртый гол в ворота тольяттинцев.

На 47-й минуте нападающий Владимир Ткачёв упрочил преимущество «Торпедо». На 52-й минуте Сероух забросил шестую шайбу нижегородцев, оформив дубль. На 58-й минуте Сероух оформил хет-трик. На 59-й минуте Савчук сократил отставание хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 7:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким об