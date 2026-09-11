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Лада — Торпедо, результат матча 11 сентября 2026 года, счет 2:7, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» разгромило «Ладу» в гостях, у тольяттинцев четвёртое поражение подряд
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Сегодня, 11 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Савчук (Михайлов, Сетдиков) – 05:02 (5x4)     1:1 Воробьёв (Фирстов, Веккионе) – 27:02 (5x5)     1:2 Фёдоров (Гераськин, Журавлёв) – 32:13 (5x5)     1:3 Сероух (Ткачёв, Виноградов) – 34:25 (5x3)     1:4 Нарделла (Воробьёв, Фирстов) – 38:46 (5x5)     1:5 Ткачёв (Виноградов) – 46:55 (5x5)     1:6 Виноградов (Ткачёв, Конюшков) – 51:32 (5x4)     1:7 Сероух – 57:22 (5x5)     2:7 Савчук (Михайлов, Сетдиков) – 58:51 (5x4)    

На шестой минуте нападающий «Лады» Райли Савчук забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Торпедо» Михаил Воробьёв сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Виктор Фёдоров вывел нижегородцев вперёд. На 35-й минуте форвард Даниил Сероух забросил третью шайбу гостей. На 39-й минуте защитник Бобби Нарделла забил четвёртый гол в ворота тольяттинцев.

На 47-й минуте нападающий Владимир Ткачёв упрочил преимущество «Торпедо». На 52-й минуте Сероух забросил шестую шайбу нижегородцев, оформив дубль. На 58-й минуте Сероух оформил хет-трик. На 59-й минуте Савчук сократил отставание хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 7:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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