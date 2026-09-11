Голкипер «Ак Барса» Билялов сделал эффектный сейв в матче с «Металлургом»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов совершил красивый сейв в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит в эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В середине второго периода нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко выдержал паузу и с фланга прострелил в центр, форвард магнитогорцев Люк Джонсон бросил в упор, но Билялов в эффектном броске остановил шайбу.

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