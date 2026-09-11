«Выглядит потрясающе». Том Уилсон оценил модель Александра Овечкина в NHL 27

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о модели капитана «столичных» Александра Овечкина в NHL 27. Релиз новой части знаменитого хоккейного симулятора состоялся сегодня, 11 сентября.

Фото: NHL 27

«Думаю, он выглядит действительно хорошо. Седые волосы — это точно. Мне кажется, у него отличная причёска. Мы всегда восхищаемся его стрижками. Он хорошо выглядит. Красивый загар. Хорошие волосы. Выглядит потрясающе», — приводит слова Уилсона ESPN.

Минувшим летом 40-летний Овечкин продлил соглашение с «Вашингтоном» ещё на один год. На данный момент на счету Александра 929 голов в регулярках, с учётом плей-офф — 1006. По сумме шайб Овечкин уступает только Уэйну Гретцки (1016).