Дубль Тянулина принёс «Нефтехимику» победу над «Автомобилистом»

Сегодня, 11 сентября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 19-й минуте нападающий «Нефтехимика» Артур Тянулин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Автомобилиста» Антон Слепышев сравнял счёт. На 33-й минуте Тянулин оформил дубль и вывел нижнекамцев вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Рафаэль Бикмуллин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 3:1.

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