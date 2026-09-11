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Нефтехимик — Автомобилист, результат матча 11 сентября 2026 года, счет 3:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Дубль Тянулина принёс «Нефтехимику» победу над «Автомобилистом»
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Сегодня, 11 сентября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Тянулин (Митякин, Белозёров) – 18:35 (5x4)     1:1 Слепышев (Горбунов, Кадейкин) – 23:18 (5x4)     2:1 Тянулин (Белозёров, Жафяров) – 32:53 (5x5)     3:1 Бикмуллин (Хоружев) – 59:16 (en)    

На 19-й минуте нападающий «Нефтехимика» Артур Тянулин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Автомобилиста» Антон Слепышев сравнял счёт. На 33-й минуте Тянулин оформил дубль и вывел нижнекамцев вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Рафаэль Бикмуллин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 3:1.

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