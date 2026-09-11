«Металлург» одержал волевую победу, одолев «Ак Барс» в серии буллитов

Сегодня, 11 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 21-й секунде нападающий «Ак Барса» Семён Терехов забил первый гол. На шестой минуте форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Артём Галимов вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард магнитогорцев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.