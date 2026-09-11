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Ак Барс — Металлург, результат матча 11 сентября 2026 года, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» одержал волевую победу, одолев «Ак Барс» в серии буллитов
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Сегодня, 11 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

На 21-й секунде нападающий «Ак Барса» Семён Терехов забил первый гол. На шестой минуте форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Артём Галимов вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард магнитогорцев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.