15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Адмирал, результат матча 11 сентября 2026 года, счет 2:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче, у дальневосточников первая победа в сезоне
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

На 17-й минуте нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Максим Мусоров вывел дальневосточную команду вперёд. На 53-й минуте форвард армейцев Иван Дроздов восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте нападающий Михаил Грасс вновь вывел гостей вперёд. На последней минуте форвард «Адмирала» Данила Моисеев установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, команда из Владивостока одержала свою первую победу в сезоне после двух поражений.

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 13 сентября в Москве, а «Адмирал» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027