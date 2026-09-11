ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче, у дальневосточников первая победа в сезоне

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 17-й минуте нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Максим Мусоров вывел дальневосточную команду вперёд. На 53-й минуте форвард армейцев Иван Дроздов восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте нападающий Михаил Грасс вновь вывел гостей вперёд. На последней минуте форвард «Адмирала» Данила Моисеев установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, команда из Владивостока одержала свою первую победу в сезоне после двух поражений.

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 13 сентября в Москве, а «Адмирал» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.