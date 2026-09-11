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Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Ак Барсом» в Казани

Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Ак Барсом» в Казани
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«По-честному, мы не заслуживали сегодня победы. Было много технического брака, всё валилось из рук. Порадовало, что команда проявила характер, мы и втроём выстояли, и много меньшинства было. Самоотверженно играли, и в концовке ребятам респект и уважение, очень грамотно и уверенно отработали», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Торпедо» 14 сентября в Нижнем Новгороде, а «Металлург» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.

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