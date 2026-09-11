Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Ак Барсом» в Казани

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«По-честному, мы не заслуживали сегодня победы. Было много технического брака, всё валилось из рук. Порадовало, что команда проявила характер, мы и втроём выстояли, и много меньшинства было. Самоотверженно играли, и в концовке ребятам респект и уважение, очень грамотно и уверенно отработали», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Торпедо» 14 сентября в Нижнем Новгороде, а «Металлург» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.