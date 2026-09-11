15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин заявил, что новичок «Металлурга» Тодд выпал из игры в победном матче с «Ак Барсом»

Разин заявил, что новичок «Металлурга» Тодд выпал из игры в победном матче с «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру новичка команды, нападающего Нэйтана Тодда в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Ак Барсом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Мне всё равно, как поменялся «Ак Барс», я не хочу разбирать эту команду. Это ваша работа и работа тренерского штаба «Ак Барса».

Нэйтан Тодд, если брать последние игры предсезонки, последние два матча, то у него всё очень хорошо получалось. Сегодня не знаю, что не так, он переволновался, мож