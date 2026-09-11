Разин заявил, что новичок «Металлурга» Тодд выпал из игры в победном матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру новичка команды, нападающего Нэйтана Тодда в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Мне всё равно, как поменялся «Ак Барс», я не хочу разбирать эту команду. Это ваша работа и работа тренерского штаба «Ак Барса».

Нэйтан Тодд, если брать последние игры предсезонки, последние два матча, то у него всё очень хорошо получалось. Сегодня не знаю, что не так, он переволновался, мож