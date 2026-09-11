15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Металлурга» Разин поблагодарил журналиста за вопрос о Егоре Яковлеве

Тренер «Металлурга» Разин поблагодарил журналиста за вопрос о Егоре Яковлеве
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал отвечать на вопрос о защитнике команды Егоре Яковлеве. На сезон-2026/2027 хоккеист был выбран капитаном, однако ещё не провёл ни одной игры в текущем регулярном чемпионате.

«Егор Яковлев? Спасибо за вопрос. Хорошо, давайте отвечу [вопросом на вопрос]. У «Ак Барса» в матче с «Сибирью» забил молодой мальчишка, это в плюс команде?» – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, перед началом сезона-2025/2026 главный тренер лишал Егора Яковлева капитанства.

Следующий матч «Металлург» проведёт с «Авангардом» в Омске 13 сентября.

Материалы по теме
Разин заявил, что новичок «Металлурга» Тодд выпал из игры в победном матче с «Ак Барсом»
Комментарии