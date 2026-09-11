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Гатиятулин положительно оценил игру «Ак Барса» после поражения от «Металлурга»

Гатиятулин положительно оценил игру «Ак Барса» после поражения от «Металлурга»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Понравилась сегодня игра «пять на пять» в зоне атаки, в плане взаимодействия, взаимопонимания, действия без шайбы. Много накрывали соперников, не хватило двух шайб сегодня до победы, не хватило нескольких секунд.

Как команда мы должны проходить через разные ситуации, смотреть, кто как реагирует. У нас идёт процесс, и мы движемся вперёд», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Торпедо» 14 сентября в Нижнем Новгороде, а «Металлург» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.

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