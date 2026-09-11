Гатиятулин положительно оценил игру «Ак Барса» после поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Понравилась сегодня игра «пять на пять» в зоне атаки, в плане взаимодействия, взаимопонимания, действия без шайбы. Много накрывали соперников, не хватило двух шайб сегодня до победы, не хватило нескольких секунд.

Как команда мы должны проходить через разные ситуации, смотреть, кто как реагирует. У нас идёт процесс, и мы движемся вперёд», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Торпедо» 14 сентября в Нижнем Новгороде, а «Металлург» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.