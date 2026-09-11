Гатиятулин высказался о возможном введении предматчевой серии буллитов в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал идею о переносе серий буллитов в матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно с ходу сказать, эта идея переворачивает многое в плане структуры хоккейных матчей, которая вырабатывалась десятилетиями. Не отвечу, какие нюансы будут затронуты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.