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Гатиятулин высказался о возможном введении предматчевой серии буллитов в КХЛ

Гатиятулин высказался о возможном введении предматчевой серии буллитов в КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал идею о переносе серий буллитов в матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно с ходу сказать, эта идея переворачивает многое в плане структуры хоккейных матчей, которая вырабатывалась десятилетиями. Не отвечу, какие нюансы будут затронуты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.

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