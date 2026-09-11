«Воздалось за наши труды». Браташ прокомментировал первую победу «Адмирала» в сезоне
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил победу над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4) 1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5) 1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5) 2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5) 2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4) 2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)
— Сегодня за наши труды воздалось, смогли одержать победу. Прошлые игры, в принципе, были похожими, особенно по самоотдаче, у ребят она на высшем уровне.
— Предыдущая встреча в Москве с «Динамо» была похожей, в итоге у вас три очка. Как считаете, это успех, ожидали такого?
— Мы ничего не ожидали, просто работаем и пытаемся в каждой игре набирать очки. Здорово, что здесь это получилось. Значит, это поможет ребятам поверить, что они всё делают правильно, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
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