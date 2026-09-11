«Воздалось за наши труды». Браташ прокомментировал первую победу «Адмирала» в сезоне

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил победу над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Сегодня за наши труды воздалось, смогли одержать победу. Прошлые игры, в принципе, были похожими, особенно по самоотдаче, у ребят она на высшем уровне.

— Предыдущая встреча в Москве с «Динамо» была похожей, в итоге у вас три очка. Как считаете, это успех, ожидали такого?

— Мы ничего не ожидали, просто работаем и пытаемся в каждой игре набирать очки. Здорово, что здесь это получилось. Значит, это поможет ребятам поверить, что они всё делают правильно, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.