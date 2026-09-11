Форвард «Филадельфии» Мичков рассказал, что похудел на 13 кг перед новым сезоном НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о работе над своей физической формой в межсезонье и отметил, что похудел на 13 кг.

— В прошлом году 93 кг приехал — думал, что вообще в порядке форма. Оказалось, что не всё так просто в этой жизни. Сейчас [вешу] 80 кг.

— Чувствуешь разницу?

— Конечно, чувствую, 100%. Я этим летом вообще не отдыхал, только работал. Я тренировался один, но в июле ко мне прилетали тренеры из «Филадельфии». Они больше мне не доверяют собственную подготовку, — сказал Мичков в эпизоде шоу «Каникулы» в VK.

В прошлом сезоне Мичков провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, где набрал 51 (20+31) очко. В восьми играх плей-офф он сделал один голевой пас.